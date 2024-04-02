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Агент Николсона: у Шамара ещё два года в "Спартаке"

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Агент ямайского нападающего Шамара Николсона Ненад Портега прокомментировал информацию, что московский "Спартак" не рассчитывает на игрока после его аренды во французский "Клермон".
Фото: ФК "Спартак"
- Не знаю ничего об информации, что "Спартак" не собирается оставлять Шамара. Это разговоры в СМИ… С клубом всё понятно - у нас всегда были отличные отношения. В любом случае это может стать темой для обсуждения только после окончания сезона. У Шамара, как вы знаете, ещё два года в "Спартаке", - передаёт слова Портеги "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что руководство московского "Спартака" не рассчитывает на находящегося сейчас в аренде до конца сезона во французском "Клермоне" 27-летнего нападающего Шамара Николсона в том случае, если клуб-арендатор не станет активировать опцию выкупа игрока.

В текущем сезоне на счету Николсона 24 матча за клуб во всех турнирах, 4 забитых гола и 3 результативных паса.

Спартак Клермон Лига 1 Шамар Николсон Российские трансферы
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