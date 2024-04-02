"А когда он боролся в этом чемпионате? Борется только на словах. Перед сезоном декларируются амбиции, но потом все заканчивается, как обычно. Сейчас точно такой же чемпионат. Есть первая шестерка, которая поделилась на две тройки, "Спартак" во второй и будет бороться за 4-6 места", - заявил Широков.
Московский "Спартак" после 21-го тура занимает в турнирной таблице 6-е место. "Красно-белые" под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля набрали в текущем сезоне 32 очка. От топ-3 чемпионата "Спартак" отделяют 6 очков. В первых трех матчах весеннего отрезка РПЛ московский клуб не смог одержать ни одной победы и ни разу не забил.
Матчи против "Зенита" в 19-м туре и против "Урала" - в 22-м завершились с одинаковым счетом 0:0. В 20-м туре "Спартак" потерпел поражение на своем поле от воронежского "Факела" (0:2).
Источник: "РБ Спорт"
Широков: "Спартак" борется за чемпионство только на словах
Экс-полузащитник ЦСКА, "Спартака" и "Зенита" Роман Широков оценил уровень выступления "красно-белых" в текущем сезоне.
Фото: "Чемпионат"