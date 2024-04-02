"Конечно, завтра "Спартак" может выиграть. Мы видели, что в первом матче после весенней паузы красно-белые могли увезти три очка. "Спартак" – это непредсказуемая команда, как и весенний "Зенит". Матч все равно будет интересный. В каждой команде есть два состава", - заявил Шикунов.
"Зенит" и "Спартак" встретятся в полуфинале "Пути РПЛ" Кубка России. Первый матч пройдет 3-го апреля в Москве. Ответная игра запланирована на 16-е апреля и должна пройти в Санкт-Петербурге. Ранее команды встречались друг против друга в рамках 19-го тура РПЛ. Этот матч стал первым официальным для обеих команд в 2024-м календарном году. Победителя "Зенит" и "Спартак" не выявили, игра завершилась нулевой ничьей.
Источник: "РБ Спорт"
Шикунов: конечно "Спартак" может обыграть "Зенит", это непредсказуемая команда
Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о предстоящем матче 1/2 финала "Пути РПЛ" в Кубке России между "красно-белыми" и "Зенитом".
Фото: официальный сайт "Зенита"