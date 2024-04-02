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Нигматуллин: близок тот час, что "Локомотив" будет играть без Дзюбы

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Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин высказался об игре нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"
"Такова жизнь, что Артем моложе и подвижнее не становится. Близок тот час, что "Локомотив" будет играть без Дзюбы. Думаю, Галактионов наигрывал такую игру на сборах", - цитирует Нигматуллина Metaratings.

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за московский "Локомотив" 23 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 2,8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца текущего сезона. После 21-го сыгранного тура команда Михаила Галактионова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Зенита" на восемь очков.

Локомотив Артем Дзюба Руслан Нигматуллин
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