"Такова жизнь, что Артем моложе и подвижнее не становится. Близок тот час, что "Локомотив" будет играть без Дзюбы. Думаю, Галактионов наигрывал такую игру на сборах", - цитирует Нигматуллина Metaratings.
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за московский "Локомотив" 23 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 2,8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца текущего сезона. После 21-го сыгранного тура команда Михаила Галактионова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Зенита" на восемь очков.
Нигматуллин: близок тот час, что "Локомотив" будет играть без Дзюбы
Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин высказался об игре нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"