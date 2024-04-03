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Мор: “Спартаку” победа нужнее, потому что “Зенит” борется за чемпионство

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Бывший футболист “Спартака” Эдуард Мор высказался о кубковом матче красно-белых с “Зенитом”.
Фото: "Матч ТВ"
– “Спартаку” нужнее, потому что “Зенит” борется за чемпионство. “Спартаку” после всех неудач, а в чемпионате все три матча после зимней паузы были без голов, конечно, надо себя проявлять.

Также Мор заявил о том, что красно-белым нужно побеждать петербургский “Зенит”, чтобы снять давление с главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между “Спартаком” и “Зенитом” состоится сегодня, 3 апреля 2024 года. Встреча пройдет в Москве. Ее начало запланировано на 20:30 по столичному времени. Ответная встреча будет проведена 17 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: “Матч ТВ”

Спартак Эдуард Мор Зенит Кубок России
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