– “Спартаку” нужнее, потому что “Зенит” борется за чемпионство. “Спартаку” после всех неудач, а в чемпионате все три матча после зимней паузы были без голов, конечно, надо себя проявлять.
Также Мор заявил о том, что красно-белым нужно побеждать петербургский “Зенит”, чтобы снять давление с главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Напомним, первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между “Спартаком” и “Зенитом” состоится сегодня, 3 апреля 2024 года. Встреча пройдет в Москве. Ее начало запланировано на 20:30 по столичному времени. Ответная встреча будет проведена 17 апреля в Санкт-Петербурге.
Источник: “Матч ТВ”
Мор: “Спартаку” победа нужнее, потому что “Зенит” борется за чемпионство
Фото: "Матч ТВ"