"Считаю, Галактионов не соответствует уровню и задачам "Локомотива". Слабоват тренер. Не знаю, стоило ли его уволить давно, но нужно же видеть, что с командой происходит. Прогресса нет никакого", - цитирует Смородскую "Матч ТВ"
Московский "Локомотив" уступил в матче 1/4 финала "Пути регионов" Кубка России "Уралу" со счетом 0:1 и окончательно покинул розыгрыш. Ы текущем сезоне РПЛ "железнодорожники" под руководством Галактионова набрали 33 очка в 21-м матче и располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице.
Михаил Галактионов возглавляет "Локомотив" с ноября 2022-го года. Ранее 39-летний специалист работал в нижегородском "Пари НН". Действующий контракт Галактионова с "Локомотивом" подходит к концу 30-го июня 2024-го года.
Смородская: Галактионов - не уровень "Локомотива". Нужно же видеть, что с командой происходит
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская раскритиковала главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова после поражения от "Урала" в Кубке России (0:1).
Фото: "Матч ТВ"