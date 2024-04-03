"Мне тяжело понять, почему который уже матч мы играем через два дня на третий. А есть команды, можете посмотреть, поискать, которые в таком графике практически не играют. Просили недельный цикл, сделайте нам 8 дней, чтобы у нас был кубковый матч и игра чемпионата, чтобы была разбежка. Но нет, нам вставляют так, под разными предлогами говорят, что некоторые команды ездят больше. Но по факту мы больше всех играем. Могли бы прислушаться, дать нам еще один день отдыха", - заявил Гончаренко.
"Урал" одержал победу в матче с московским "Локомотивом" в четвертьфинальном матче "Пути регионов" в рамках Кубка России. Единственный гол в матче записал на свой счет центральный защитник хозяев Эмерсон. Благодаря победе "Урал" вышел в полуфинал "Пути регионов", куда ранее уже пробились "Ростов" и московское "Динамо".
Со 2-го марта 2024-го года "Урал" провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России. В матчах 19-го и 20-го тура чемпионата России команда из Екатеринбурга уступила "Ахмату" (0:1) и "Зениту" (1:4). Игра 22-го тура против московского "Спартака" завершилась безголевой ничьей, а в Кубке России, помимо московского "Локомотива", была повержена "Родина" из Первой лиги (1:1 и 3:1 по пенальти).
Матч 23-го тура РПЛ между "Уралом" и "Крыльями Советов" состоится через 3 дня 6-го апреля.
Источник: "Матч ТВ"
Гончаренко - после победы над "Локо": мне тяжело понять, почему который уже матч мы играем через два дня на третий
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко пожаловался на сложный график после победы над "Локомотивом" в 1/4 финала "Пути регионов" в Кубке России.
Фото: "Матч ТВ"