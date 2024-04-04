Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о нынешнем главном тренере команды Викторе Гончаренко. По словам Иванова, нынешнее положение дел команды нельзя назвать исправленным, но сейчас идет работа. Иванов добавил, что на сборах он увидел работу коллектива и подход спортсменов к своему делу.
«Во время неудачной серии мне задавали вопросы про отставку Виктора Михайловича, но у меня даже никогда не было мысли искать другого тренера. Гончаренко — один из самых сильных специалистов в нашей стране», - передает слова Иванова «Матч ТВ».
Президент "Урала" Иванов – о возможной отставке Гончаренко: у меня даже никогда не было мысли искать другого тренера
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о нынешнем наставнике команды Викторе Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"