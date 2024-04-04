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Бубнов раскритиковал тренера "Спартака" после игры с "Зенитом": Абаскаль опять начудил

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Бывший футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов раскритиковал главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля за неудачно выбранную позицию для Леона Классена в матче Кубка России.
Фото: Sportbox
Московский клуб проиграл "Зениту" в первом матче полуфинала Кубка России, упустив преимущество в один мяч, добытое в первом тайме.

Александр Бубнов считает, что испанский специалист не угадал с позицией Леона Классена, который, по мнению эксперта, смотрелся блекло.

"Гильермо фактически признал эту ошибку, заменив игрока сразу после перерыва, хотя "Спартак" вёл в счёте. Зиньковский и Классен — совершенно несравнимые величины. Испанец опять начудил", - сказал Бубнов.

Анализируя игру, он отметил превосходство красно-белых в первом тайме, но во второй половине игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак выпустил игроков основы. В результате питерцы отыгрались и смогли вырвать победу, дубль на счету у 18-летнего бразильца Педро.

Ответный матч пройдет в период с 16 по 18 апреля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

Источник: Sportbox.

Александр Бубнов Спартак Гильермо Абаскаль Леон Классен
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