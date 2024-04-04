Московский клуб проиграл "Зениту" в первом матче полуфинала Кубка России, упустив преимущество в один мяч, добытое в первом тайме.
Александр Бубнов считает, что испанский специалист не угадал с позицией Леона Классена, который, по мнению эксперта, смотрелся блекло.
"Гильермо фактически признал эту ошибку, заменив игрока сразу после перерыва, хотя "Спартак" вёл в счёте. Зиньковский и Классен — совершенно несравнимые величины. Испанец опять начудил", - сказал Бубнов.
Анализируя игру, он отметил превосходство красно-белых в первом тайме, но во второй половине игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак выпустил игроков основы. В результате питерцы отыгрались и смогли вырвать победу, дубль на счету у 18-летнего бразильца Педро.
Ответный матч пройдет в период с 16 по 18 апреля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.
Источник: Sportbox.
Бубнов раскритиковал тренера "Спартака" после игры с "Зенитом": Абаскаль опять начудил
Бывший футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов раскритиковал главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля за неудачно выбранную позицию для Леона Классена в матче Кубка России.
Фото: Sportbox