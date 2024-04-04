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"Рубин" проявляет интерес к вингеру "Железничара" Романичу

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В сферу интересов казанского "Рубина" попал вингер "Железничара" Лазар Романич.
Фото: Global Look Press
Как утверждает Metaratings, "Рубин" вновь проявляет интерес к фланговому нападающему "Железничара" Лазару Романичу. Сообщается, что казанцы ранее уже делали предложение по футболисту минувшей зимой, однако тогда сделка не состоялась.

В активе 26-летнего Романича в нынешнем сезоне 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отличился 7 забитыми мячами и отдал один голевой ассист.

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