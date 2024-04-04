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Деограсия - о победе над "Ахматом": "Оренбург" смог выстоять. Надеемся, что эта победа поможет нам в РПЛ

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Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия поделился впечатлениями от победы над "Ахматом" в матче 1/4 финала "Пути регионов" Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"
"Я очень рад проделанной работе. У нас было очень много моментов, а когда возникали моменты у "Ахмата", мы смогли выстоять. "Оренбург" очень хорошо отработал. У нас до этого был не самый лучший отрезок, не хватало побед в чемпионате. Возможно, команда была в напряженном состоянии. Надеемся, что эта победа поможет нам в игре с "Рубином", - заявил Деограсия.

"Оренбург" одержал минимальную победу в четвертьфинальном матче "Пути регионов" в Кубке России над "Ахматом". Игра проходила в Грозном. Единственный мяч на 88-й минуте забил в свои ворота защитник "Ахмата" Милош Шатара. Победа позволила "Оренбургу" выйти в полуфинал турнира.

В следующем туре "Оренбург" встретится на своем поле с казанским "Рубином". Игра запланирована на понедельник 8-го апреля. В чемпионате России подопечные Деограсии занимают 14-е место с 20-ю очками в 21-м матче.

Источник: "Матч ТВ"

Кубок России Деограсия Оренбург Ахмат
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