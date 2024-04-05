- Адиеву будет тяжело что-то изменить в игре "Ахмата". Когда приходит новый тренер, происходит какой-то всплеск эмоций у футболистов. Но что-то кардинально изменить до конца нашего чемпионата вряд ли возможно. Тут зависит от того, какой будет проект у "Ахмата", когда придёт в команду Адиев. Желаю "Ахмату" найти своего тренера и чтобы поставленные задачи реализовывались, - передаёт слова Радченко "Чемпионат".
Ранее стало официально известно, что грозненский "Ахмат" назначил на пост главного тренера 46-летнего Магомеда Адиева, который будет работать в клубе на правах совмещения с должностью наставника национальной сборной Казахстана. Прежним главным тренером "Ахмата" был 50-летний Мирослав Ромащенко, который подал в отставку после домашнего поражения от "Оренбурга" (0:1) и вылета из розыгрыша Кубка России на стадии второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).
В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Ахмат" находится на 12 месте, набрав 20 очков в 21 матче - столько же, сколько и занимающие места в зоне стыковых матчей "Урал" и "Оренбург".
Радченко: Адиеву будет тяжело что-то изменить в игре "Ахмата" до конца чемпионата
Экс-нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко прокомментировал назначение главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева на аналогичный пост в грозненском "Ахмате".
Фото: ФК "Анжи"