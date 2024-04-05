"Легко "Краснодару" точно не будет. "Пари НН" — боевитая команда, которая на своем поле способна навязать борьбу фаворитам. Я не удивлюсь, если "Краснодар" потеряет завтра очки. Клуб уже превратился в команду, против которой многие футболисты хотят себя проявить", - цитирует Деменко "РБ Спорт".
Матч 23-го тура РПЛ "Пари НН" - "Краснодар" состоится завтра, 6-го апреля в 16:30 по московскому времени. После 21-го сыгранного тура команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. Команда Сергея Юрана располагается на десятой строчке с 28-ю очками. В первом круге южане одержали победу над волжанами с минимальным счетом, забитым голом в той встрече отметился Эдуард Сперцян, реализовавший одиннадцатиметровый удар на 30-й минуте.
Деменко: не удивлюсь, если "Краснодар" потеряет очки в матче с "Пари НН"
Бывший футболист Максим Деменко высказался о предстоящем матче 23-го тура "Краснодар" - "Пари НН".
Фото: ФК "Краснодар"