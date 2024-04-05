- Кики играл со "Спартаком", "Локомотивом", он квалифицированный футболист, мы же его не просто так взяли. Видимо, период адаптации немного не так прошел, он немного потерялся. Все-таки в Португалии несколько другой футбол, у нас более силовой, надо бежать. У нас к Кики, по большому счету, нет претензий. Адаптируется к городу, к стране, к команде и будет играть. Нас он устраивает.
Португальский футболист Кики, играющий на позиции левого крайнего защитника, перебрался в "Урал" летом прошлого года из клуба "Визела" в качестве свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2025 года. 29-летний игрок принял участие за екатеринбургский клуб в 10 матчах российской Премьер-лиги и 6 играх Кубка России, в которых отличился одной результативной передачей. В декабре Кики исполнится 30 лет. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость португальца в 600 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
Президент "Урала": видимо, период адаптации Кики немного не так прошел, он немного потерялся
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал об адаптации португальского защитника екатеринбуржцев Кики.
Фото: ФК "Урал"