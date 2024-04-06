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Новиков - о том, как победить 11 бразильцев "Зенита": нужно слетать в Аргентину и купить 11 аргентинцев

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Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков предположил, за счет чего можно одолеть бразильских легионеров "Зенита"
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Как можно побороть их? Нужно слетать в Аргентину и купить одиннадцать аргентинцев. А как еще это сделать в нынешних условиях? Там команда сыграна, они говорят на одном языке, им комфортно находиться вместе на поле. Кто может противостоять сборной Бразилии? Только сборная Аргентины. Легионеры "Зенита" дают результат, сейчас ни одна команда РПЛ противостоять им не может", - сказал Новиков.

В зимнее трансферное окно состав санкт-петербургского "Зенита" пополнили три бразильца. Из "Флуминенсе" перешел центральный защитник Нино. Правый вингер Артур перебрался из "Палмейраса", а также к команде присоединился 18-летний экс-вингер "Коринтианса" Педро.

В матче против московского "Спартака" в рамках 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России Педро отметился своими первыми забитыми голами в России. Футболист записал на свой счет 2 мяча и принес "Зениту" минимальную победу (2:1).

Новиков Зенит
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