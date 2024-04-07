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Голенков: может быть, “Сочи” чем-то похож на “Зенит”

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Форвард “Ростова” Егор Голенков сравнил “Сочи” с “Зенитом
Фото: ФК "Ростов"
— С приходом Морено “Сочи” сильно преобразился? Я считаю, что да. Они же усилились, совершенно другая команда. Команда чем-то похожа на “Зенит”? Может быть.

6 апреля “Ростов” сыграл против сочинцев в рамках домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась ничейным результатом – 2:2. Егор Голенков отметился голом.

Напомним, “Зенит” с 41 баллом идет вторым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Роберта Морено “Сочи” с 15 очками пребывает на последней строчке.

Источник: “РБ Спорт”

Егор Голенков Сочи Ростов Зенит
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