"Роналдо великолепно сыграл против "Сочи". Со временем он станет еще лучше. Он еще удивит всех", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Вчера, 6 апреля, состоялся матч 23-го тура РПЛ, в котором "Ростов" принимал на своем поле "Сочи". Поединок завершился вничью со счетом 2:2, один из голов записал на свой счет новичок хозяев Роналдо. Этот забитый мяч стал первым для бразильца в российской команде. Также в активе форварда один голевой пас в 6 сыгранных матчах за "желто-синих".
Агент: со временем Роналдо станет еще лучше. Он еще всех удивит
Агент нападающего "Ростова" Роналдо Хулио Сезар Гранха прокомментировал дебютный гол своего клиента в РПЛ в матче 23-го тура против "Сочи" (2:2).
Фото: ФК "Ростов"