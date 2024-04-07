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Агент: мы с Жиго болеем за "Спартак", но вернуться этим летом будет сложно

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Агент защитника "Марселя" Самуэля Жиго Мохамед Беншенафи прокомментировал возможное возвращение своего клиента в московский "Спартак".
Фото: Чемпионат.com
- Он следит за результатами команды. Контракт Самуэля с "Марселем" действует до 2026 года. Ему очень нравится "Спартак", но вернуться этим летом будет сложно. Он до сих пор общается с некоторыми игроками команды, потому что мы с ним болеем за "Спартак"!

Напомним, центральный защитник "Марселя" Самуэл Жиго выступал за московский "Спартак" с 2018 по 2022 год. На его счету 110 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, в которых футболист записал в свой актив 10+5 по системе гол плюс пас.

В этом сезоне защитник провел 27 игр за французскую команду, в которых он отличился двумя забитыми мячами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 30-летнего игрока в 9 миллионов евро.

Источник: Metaratings

Самюэль Жиго Марсель Спартак
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