Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
4 - 1 4 1
ФакелЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
Локомотив2 тайм
Зенит
1 - 0 1 0
Балтика2 тайм
Динамо
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 1 0 1
НефтехимикЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
РодинаЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
КубаньЗавершен
Динамо Мх
19:30
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 1 0 1
Ливерпуль1 тайм
Шеффилд Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Тоттенхэм
20:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
0 - 0 0 0
БолоньяЗавершен
Монца
2 - 4 2 4
Наполи2 тайм
Верона
19:00
ДженоаНе начат
Кальяри
19:00
АталантаНе начат
Ювентус
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
2 - 1 2 1
Аугсбург2 тайм
Вольфсбург
18:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
4 - 3 4 3
МетцЗавершен
Монпелье
2 - 0 2 0
Лорьян2 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Страсбург2 тайм
Реймс
0 - 0 0 0
НиццаЗавершен
Монако
18:05
РеннНе начат
Нант
21:45
ЛионНе начат

Фернандеш – о возвращении Мусаева в "Краснодар": он способен поддерживать команду на ведущих позициях

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш поприветствовал возвращение Мурада Мусаева на тренерский мостик "быков".
Фото: ФК "Краснодар"
Руководство краснодарского клуба уволило сербского тренера Владимира Ивича с началом второго круга чемпионата из-за ряда неудачных игр. Первую половину сезона южане завершили на первом месте. Его сменил Мурад Мусаев, который уже ранее возглавлял "Краснодар" с 2018 по 2021 год.

"Конечно, удивительно, что "Краснодар" уволил Ивича, учитывая небольшой разрыв с "Зенитом". Но здорово, что Мусаев вернулся. Я помню его. Он всегда придерживался мысли, что необходимо владеть мячом и контролировать ход игры. Я думаю, что он способен поддерживать команду на ведущих позициях в лиге", - сказал Фернандеш.

Мусаев возглавил "Краснодар" в марте этого года, под его руководством команда провела два матча, одержав одну победу и один раз сыграв в ничью.

Сейчас "быки" идут на первом месте с 43 очками, отрыв от "Зенита" составляет 2 балла, при этом в запасе у питерцев есть одна игра, которую они проведут в это воскресенье.

Источник: Metaratings.ru

Краснодар Фернандеш Мурад Мусаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится