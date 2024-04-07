Руководство краснодарского клуба уволило сербского тренера Владимира Ивича с началом второго круга чемпионата из-за ряда неудачных игр. Первую половину сезона южане завершили на первом месте. Его сменил Мурад Мусаев, который уже ранее возглавлял "Краснодар" с 2018 по 2021 год.
"Конечно, удивительно, что "Краснодар" уволил Ивича, учитывая небольшой разрыв с "Зенитом". Но здорово, что Мусаев вернулся. Я помню его. Он всегда придерживался мысли, что необходимо владеть мячом и контролировать ход игры. Я думаю, что он способен поддерживать команду на ведущих позициях в лиге", - сказал Фернандеш.
Мусаев возглавил "Краснодар" в марте этого года, под его руководством команда провела два матча, одержав одну победу и один раз сыграв в ничью.
Сейчас "быки" идут на первом месте с 43 очками, отрыв от "Зенита" составляет 2 балла, при этом в запасе у питерцев есть одна игра, которую они проведут в это воскресенье.
Источник: Metaratings.ru
Фернандеш – о возвращении Мусаева в "Краснодар": он способен поддерживать команду на ведущих позициях
Экс-полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш поприветствовал возвращение Мурада Мусаева на тренерский мостик "быков".
Фото: ФК "Краснодар"