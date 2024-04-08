Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
17:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
21:45
ИнтерНе начат

Полузащитник "Спартака" Мартинс пропустил игру с "Динамо" из-за повреждения

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Пресс-атташе "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, почему хавбек Кристофер Мартинс Перейра отсутствовал в заявке на матч 23-го тура РПЛ с "Динамо" (2:1).
Фото: Чемпионат.com
"Мартинс продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в матче с "Уралом", - приводит слова Зеленова Metaratings.

Опорный полузащитник Кристофер Мартинс Перейра выступает за московский "Спартак" с июля 2022 года из швейцарского клуба "Янг Бойз". В нынешнем сезоне 27-летний хавбек сборной Люксембурга принял участие в 28 матчах за "красно-белых" во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевых ассиста.

Мартинс Перейра Спартак Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится