"Мартинс продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в матче с "Уралом", - приводит слова Зеленова Metaratings.
Опорный полузащитник Кристофер Мартинс Перейра выступает за московский "Спартак" с июля 2022 года из швейцарского клуба "Янг Бойз". В нынешнем сезоне 27-летний хавбек сборной Люксембурга принял участие в 28 матчах за "красно-белых" во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевых ассиста.
Полузащитник "Спартака" Мартинс пропустил игру с "Динамо" из-за повреждения
Пресс-атташе "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, почему хавбек Кристофер Мартинс Перейра отсутствовал в заявке на матч 23-го тура РПЛ с "Динамо" (2:1).
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