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Валерий Непомнящий - о дне рождения Акинфеева: дай бог, чтобы поиграл до 40 лет

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Валерий Непомнящий пожелал, чтобы голкипер ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев продолжал играть до 40 лет.
Фото: ЦСКА
Ветерану 8 апреля исполнилось 38, по словам Непомнящего, вратарь поддерживает форму и пока не собирается завершать карьеру.

"Дай бог, чтобы Игорь Акинфеев поиграл до 40 лет. Потому что я слышал, что он не собирается ещё вешать бутсы на гвоздь. Он держит себя в порядке и хорошей физической форме, лишь бы травм не было", - сказал Непомнящий.

В этом сезоне Акинфеев защищал ворота армейцев в 21 игре, пропустив 24 мяча. Дебют прославленного российского голкипера состоялся 31 мая 2003 года против "Крыльев Советов". В том матче Акинфеев отразил пенальти.

Источник: "Чемпионат".

Игорь Акинфеев ЦСКА Валерий Непомнящий
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