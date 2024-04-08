Ветерану 8 апреля исполнилось 38, по словам Непомнящего, вратарь поддерживает форму и пока не собирается завершать карьеру.
"Дай бог, чтобы Игорь Акинфеев поиграл до 40 лет. Потому что я слышал, что он не собирается ещё вешать бутсы на гвоздь. Он держит себя в порядке и хорошей физической форме, лишь бы травм не было", - сказал Непомнящий.
В этом сезоне Акинфеев защищал ворота армейцев в 21 игре, пропустив 24 мяча. Дебют прославленного российского голкипера состоялся 31 мая 2003 года против "Крыльев Советов". В том матче Акинфеев отразил пенальти.
Источник: "Чемпионат".
Валерий Непомнящий - о дне рождения Акинфеева: дай бог, чтобы поиграл до 40 лет
Валерий Непомнящий пожелал, чтобы голкипер ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев продолжал играть до 40 лет.
Фото: ЦСКА