- Лещуку не удалось зафиксировать мяч после ударов, только почему никого не было рядом из защитников, которые должны были страховать своего вратаря? В момент этих ударов они обязаны идти на помощь своему вратарю. Вратарская доля нелёгкая. Выходить после таких ошибок более сильным - тоже удел не всех вратарей. Но я думаю, что Игорь сможет, - передаёт слова Кафанова Metaratings.ru.
Матч 23 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. Оба гола красно-белых были забиты во втором тайме в результате того, что вратарь бело-голубых Игорь Лещук не справлялся с фиксацией мяча после дальнего удара и первым на добивании оказывался нападающий Александр Соболев.
В текущем сезоне на счету 28-летнего Лещука 16 матчей в составе "Динамо" во всех турнирах (11 из них - в РПЛ) и 23 пропущенных гола, 6 игр голкипер завершил "всухую". Всего за карьеру голкипер провёл в высшем дивизионе российского футбола 32 матча, пропустив в них 42 гола и 14 игр завершив без пропущенных мячей.
"Почему рядом не было никого из защитников?" Кафанов высказался об ошибках вратаря Лещука в матче "Динамо" - "Спартак"
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал голевые ошибки голкипера "Динамо" Игоря Лещука в матче 23 тура РПЛ со "Спартаком" (1:2).
Фото: ФК "Динамо"