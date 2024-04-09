"Ситуация нас немножко тяготила, мы понимали, что команда достойна большего. Однако достойных много, а реальное положение в турнирной таблице оказывало гнетущее влияние. Победа над "Рубином", организованным соперником, получилась очень уверенной. Этот матч вселяет оптимизм, двигаемся дальше", - цитирует Еремякина "РБ Спорт".
Вчера, 8-го апреля "Оренбург" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче 23-го тура РПЛ со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились: Воробьев, Хотулёв и Марин. После 22-х сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 23 очка. "Оренбург" сыграет с московским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России, а в следующем туре команда примет на своем стадионе "Пари НН", который располагается на десятой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками.
Президент "Оренбурга" Еремякин: победа над "Рубином" вселяет оптимизм
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о победе над "Рубином" в матче 23-го тура РПЛ (3:0).
Фото: ФК "Оренбург"