"Не переживаю ли за своё будущее? Переживаю, конечно. Что делать? Ещё больше работать. Чего бы я хотел? На данный момент я хочу получать как можно больше игрового времени в "Сочи", остаться с этой командой в РПЛ. Летом уже будем смотреть по ситуации", - цитирует Чистякова "РБ Спорт".
Чистяков перешел в "Сочи" из "Зенита" на правах арендного соглашения до конца текущего сезона. Центральный защитник провел за южан два матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в два миллиона евро. На счету Чистякова четыре сыгранных матча за сборную России. Ранее Дмитрий выступал за "Ростов", "Тамбов" и "Шинник". После 22-х сыгранных туров команда Роберта Морено занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков.
Чистяков: переживаю за свою будущее. Хочу остаться с "Сочи" в РПЛ
Защитник "Сочи" Дмитрий Чистяков высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Сочи"