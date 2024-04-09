"Думаю, что в ближайшие 3-4 года никто не поможет "Спартаку". Черчесов тоже не вытащит команду. Это не смогли сделать ни Лаудруп, ни Абаскаль, ни другие тренеры, что уж говорить про Черчесова. Даже условные Моуриньо и Капелло — никто не поможет клубу. В "Спартаке" непонятно, что творится. Пока там разберутся со всем, то пройдёт года три-четыре", - цитирует Канчельскиса Metaratings.
После 22-х сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Команда Гильермо Абаскаля уступила подопечным Сергея Семака в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. В 23-м туре РПЛ "красно-белые" одержали победу над московским "Динамо" со счетом 2:1, забитыми мячами отличились: Чавес и Соболев (дубль). В СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время испанский специалист может быть отправлен в отставку. Сообщалось, что возглавить "Спартак" может Станислав Черчесов.
Канчельскис: в ближайшие 3-4 года никто не поможет "Спартаку", даже условные Моуринью и Капелло
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о московском "Спартаке".
Фото: GETTY IMAGES