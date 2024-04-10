"Его убрали, когда команда находилась на втором месте, и сейчас команда по-прежнему на втором месте. Со стороны мы можем констатировать тот факт, что при Ивиче команда была и на первом месте, и после того, как его убрали, команда на втором месте. Заслуга Ивича в том, что команда на лидирующих позициях", - цитирует Кобелева Metaratings.
Напомним, что после зимней паузы "Краснодар" находился на первом месте в турнирной таблице российского, однако в начале марта не одержал ни одной победы в РПЛ, а также вылетел из Кубка России, уступив подмосковным "Химкам" со счетом 0:2. После этого на место сербского специалиста был назначен Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год. В 24-м туре РПЛ "быки" сыграют с "Зенитом", который на данный момент возглавляет турнирную таблицу и опережает южан на одно очко.
Кобелев: заслуга Ивича в том, что "Краснодар" на лидирующих позициях
Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев высказался о "Краснодаре".
Фото: ФК "Динамо"