"Соответствует ли эта информация действительности? Не соответствует, у нас есть время", - приводит слова Медведева "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что "Зенит" активировал опцию выкупа центрального нападающего Вильсона Изидора, который был арендован летом 2023 года у московского "Локомотива".
В текущем сезоне 23-летний француз провел на поле всего 398 минут в 12 матчах за "Зенит" в РПЛ и записал на свой счет два забитых мяча. Также в активе Изидора 146 минут в 4 играх Кубка России. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.
Медведев опроверг информацию об активации опции выкупа Изидора
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об активации опции выкупа прав на арендованного форварда "Локомотива" Вильсона Изидора.
Фото: ФК "Зенит"