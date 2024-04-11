Издание O Tempo опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, выступающих в чемпионатах Северной и Южной Америки.
Первое место в данном рейтинге занял аргентинский нападающий "Интера Майами" Лионель Месси, зарплата которого составляет 19,2 миллиона евро в год. Вторая строчка досталась бывшему вингеру "Наполи" и сборной Италии, выступающему за "Торонто", Лоренцо Инсинье, чья зарплата составляет 14,3 миллиона евро в год. На почетное третье место попал полузащитник сборной Швейцарии и "Чикаго Файр" Шердан Шакири (7,5 млн в год).
Отметим, что в топ-5 попал бывший аргентинский форвард "Зенита" из Санкт-Петербурга Себастьян Дриусси, зарабатывающий 5,6 миллиона евро.
Месси, Инсинье и экс-нападающий "Зенита" Дриусси вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Америки
Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты, играющие в чемпионатах Северной и Южной Америки.
Фото: ФК "Зенит"