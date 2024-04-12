- Рано говорить о том, что этот матч - маркер работы Мусаева. Мурад - интересный, перспективный тренер, которому нужно время. Поэтому не зря его подписали до конца сезона, там уже будут принимать решение, что дальше, - цитирует Орещука Metaratings.ru.
40-летний Мурад Мусаев вернулся на должность главного тренера "Краснодара" 14 марта 2024 года, ранее специалист возглавлял "быков" с апреля 2018 года по апрель 2021 года. В осенней части сезона чёрно-зелёными руководил сербский тренер Владимир Ивич.
13 апреля в рамках 24 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" принимает на своём поле петербургский "Зенит", от которого отстаёт в чемпионской гонке на одно очко.
Орещук: рано говорить, что матч "Краснодара" с "Зенитом" - маркер работы Мусаева
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук высказал мнение о работе главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева в ракурсе предстоящего матча 24 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"