Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
21:45
СалернитанаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Метц
22:00
ЛансНе начат

Орещук: рано говорить, что матч "Краснодара" с "Зенитом" - маркер работы Мусаева

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук высказал мнение о работе главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева в ракурсе предстоящего матча 24 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"
- Рано говорить о том, что этот матч - маркер работы Мусаева. Мурад - интересный, перспективный тренер, которому нужно время. Поэтому не зря его подписали до конца сезона, там уже будут принимать решение, что дальше, - цитирует Орещука Metaratings.ru.

40-летний Мурад Мусаев вернулся на должность главного тренера "Краснодара" 14 марта 2024 года, ранее специалист возглавлял "быков" с апреля 2018 года по апрель 2021 года. В осенней части сезона чёрно-зелёными руководил сербский тренер Владимир Ивич.

13 апреля в рамках 24 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" принимает на своём поле петербургский "Зенит", от которого отстаёт в чемпионской гонке на одно очко.

Краснодар Зенит Мурад Мусаев Роман Орещук
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится