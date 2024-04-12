"Дзюба — достаточно опытный игрок, который всегда сможет принести пользу, смотивировать коллектив. Я думаю, как минимум еще на год "Локомотиву" нужно продлевать с ним контракт. Прошлый сезон точно показал, что Дзюба нужен команде. Артем пришел — и "Локомотив" поднялся со дна турнирной таблицы", - цитирует Сенникова "Матч ТВ".
Артем Дзюба перешел в московский "Локомотив" зимой 2023 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне форвард провел за московский клуб 23 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 2,8 миллиона евро. Контракт Дзюбы с "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона, ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий может перейти в "Шанхай Шэньхуа". После 22-х сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 36 очков.
Сенников: как минимум еще на год "Локомотиву" нужно продлевать с Дзюбой контракт
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о нападающем "железнодорожников" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"