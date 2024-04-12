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"Чемпионат": скауты двух французских клубов Лиги 1 лично просмотрят Черникова на матче с "Зенитом"

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Скауты французских клубов будут наблюдать за игрой полузащитника "Краснодара" Александра Черникова в матче 24-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, скауты двух французских клубов будут лично наблюдать за игрой Александра Черникова в матче 24-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом".

В текущем сезоне Александр Черников провел за "Краснодар" 27 матчей и отметился одним забитым голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в пять миллионов евро, контракт полузащитника с южанами рассчитан до лета 2026 года. После 22-х сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко.

Источник: "Чемпионат".

Зенит Краснодар Александр Черников
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