По информации источника, скауты двух французских клубов будут лично наблюдать за игрой Александра Черникова в матче 24-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом".
В текущем сезоне Александр Черников провел за "Краснодар" 27 матчей и отметился одним забитым голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в пять миллионов евро, контракт полузащитника с южанами рассчитан до лета 2026 года. После 22-х сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": скауты двух французских клубов Лиги 1 лично просмотрят Черникова на матче с "Зенитом"
Скауты французских клубов будут наблюдать за игрой полузащитника "Краснодара" Александра Черникова в матче 24-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"