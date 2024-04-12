Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
4 - 1 4 1
СалернитанаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
2 - 0 2 0
УнионЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Метц
2 - 1 2 1
ЛансЗавершен

Воробьев: я наложил проклятие на "Динамо", я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказался о московском "Динамо".
Фото: GETTY IMAGES
"Я наложил проклятие на "Динамо"? Безусловно. Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Но пока только реализуется первая часть. Когда сниму проклятие? Когда Пивоваров приедет ко мне и выкупит мою акцию "Динамо". Я тогда скажу, что делать", - цитирует Воробьева "Евро-Футбол".

После 22-х сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на шесть очков. Команда Марцела Лички сыграет с "Оренбургом" в полуфинале Пути регионов Кубка России. В 24-м туре РПЛ "бело-голубые" сыграют с екатеринбургским "Уралом" на выезде. Встреча состоится 14-го апреля в 14:15 по московскому времени. В зимнее трансферное окно московский клуб не совершил ни одного приобретения, однако потерял Даниила Лесового, который перешел в "Маккаби Хайфа".

Воробьёв Динамо Дмитрий Пивоваров
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится