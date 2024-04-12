"Я наложил проклятие на "Динамо"? Безусловно. Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Но пока только реализуется первая часть. Когда сниму проклятие? Когда Пивоваров приедет ко мне и выкупит мою акцию "Динамо". Я тогда скажу, что делать", - цитирует Воробьева "Евро-Футбол".
После 22-х сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на шесть очков. Команда Марцела Лички сыграет с "Оренбургом" в полуфинале Пути регионов Кубка России. В 24-м туре РПЛ "бело-голубые" сыграют с екатеринбургским "Уралом" на выезде. Встреча состоится 14-го апреля в 14:15 по московскому времени. В зимнее трансферное окно московский клуб не совершил ни одного приобретения, однако потерял Даниила Лесового, который перешел в "Маккаби Хайфа".
Воробьев: я наложил проклятие на "Динамо", я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказался о московском "Динамо".
Фото: GETTY IMAGES