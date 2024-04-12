"Сборная Китая пока играет отборочный турнир к официальным соревнованиям. В 2024 году у них нет свободных окон", - цитирует Митрофанова ТАСС.
Напомним, в марте глава российского футбольного союза Александр Дюков говорил, что сборная России ведет переговоры с Китаем о проведении товарищеской встречи.
8 июня в Минске команда Валерия Карпина проведет контрольную игру с национальной сборной Белоруссии.
Сборная России не сыграет в этом году с Китаем
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России не сможет провести товарищеский матч с Китаем в 2024 году.
Фото: "СЭ"