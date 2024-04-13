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Тренер ЦСКА Федотов: концовка матча с "Локомотивом" была явно за нами. Был близок четвертый мяч

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью своей команды с "Локомотивом" (3:3) в 24-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"По ощущениям, матч разделился на несколько отрезков, когда мы могли забить, потом пропустили и отыгрались. Концовка была явно за нами, по голевым моментам имели 100% возможность. Был близок и четвертый мяч. Хочется похвалить команду за характер, он у нас есть. Зубы не надо убирать в тумбочку, они должны быть при нас", - сказал Федотов.

Московские "армейцы" сыграли вничью с "Локомотивом" в матче 24-го тура российской Премьер-лиги, уступая по ходу матча со счетом 1:3. В концовке матча вышедший на замену форвард ЦСКА Антон Заболотный и защитник Илья Агапов забили два мяча, что не позволило "Локомотиву" одержать победу.

После 23-х сыгранных матчей в активе ЦСКА 37 очков. Столько же - у "Локомотива". Московское "Динамо" с 38-ю очками занимает 3-е место в турнирной таблице и опережает "армейцев" и "железнодорожников". В 25-м туре "Локомотив" сыграет на выезде с "Рубином", а ЦСКА примет на своем поле "Ахмат".

Источник: "Матч ТВ"

ЦСКА Локомотив Владимир Федотов
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