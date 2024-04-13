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Селюк: мне было понятно, что "Зенит" станет чемпионом. Интрига была только для тех, кто не понимает в футболе

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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу "Зенита" над "Краснодаром" в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Мне было понятно, что "Зенит" станет чемпионом, еще в начале чемпионата. Говорили - ой, борьба, "Краснодар" и "Динамо" что-то навязывают, куда-то стремятся. Куда они стремятся? "Зенит" может проиграть, но там футболисты с классом, они как "Роллс-Ройс". Так что никакой чемпионской интриги нет и не было. Интрига была только для тех, кто не понимает в футболе", - заявил Селюк.

Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу в выездном матче с "Краснодаром" в игре 24-го тура российской Премьер-лиги. Счет в матче открыл уругваец Лукас Оласа. Форвард "Зенита" Матео Кассьерра сравнял счет, а бразильский новичок "сине-бело-голубых" вывел свою команду вперед.

Победа позволила "Зениту" сохранить за собой 1-ю строчку в турнирной таблице и увеличить отрыв от "Краснодара" до 4-х очков. В следующем туре "Зенит" дома сыграет с "Оренбургом", а "Краснодар" примет на своем поле воронежский "Факел".

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Селюк Динамо Краснодар Зенит
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