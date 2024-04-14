"Если говорить о перспективе в Европе, это могут быть три чемпионата — Испания, Франция и Италия, где берут российских игроков. Если верная информация о четырёх миллионах (отступных), то для нового клуба Федора это как подарок", - сказал Корнеев.
Накануне руководство армейского клуба продлило контракт с 26-летним Чаловым на незначительный срок, до июня 2024 года. Стоимость игрока, по оценке сайта Transfermarkt, составляет 12 млн евро. Федор Чалов является воспитанником ЦСКА, за "армейцев" нападающий провел 251 матч, в которых забил 85 голов. Свой дебютный гол на европейской российский игрок забил в матче с лондонским "Арсеналом". В Лиге Чемпионов и Лиге Европы Чалов провел по две игры.
В текущем розыгрыше российского чемпионата бомбардир забил 9 голов в 23 матчах и сделал три голевые передачи в рамках Российской Премьер-Лиги.
Источник: "РБ Спорт"
Корнеев – о карьере Чалова: если говорить о перспективе в Европе, это могут быть три чемпионата
Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев рассказал, в какие европейские чемпионаты может отправиться воспитанник "армейцев" Федор Чалов.
Фото: ЦСКА