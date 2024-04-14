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Осинькин - о конфликте своего помощника с Рахимовым: такие моменты нас, тренеров, не красят

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал стычку между своим помощником Сергеем Булатовым и наставником "Рубина" Рашидом Рахимовым.
Фото: "Матч ТВ"
- Бывает, что есть эпизод, есть два тренера и оба говорят кардинально противоположное. И оба уверены в своей правоте. На тот момент я отошел от того места, но видел, что они разговаривали. Честно, не знал, что все настолько серьезно. Только в перерыве увидел. Поймите, я этими разборками не занимался. Честно, такие моменты нас, тренеров, не красят. Они взрослые люди, надеюсь, разберутся.

Сегодня, 14 апреля, состоялся матч 24-го тура российской Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и казанским "Рубином". Встреча состоялась в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились защитник Юрий Горшков и форвард Владимир Хубулов. Напомним, ранее сообщалось о том, что в перерыве игры главный тренер гостей Рашид Рахимов был удален за предложение подраться тренеру самарцев Сергею Булатову.

Источник: "Матч ТВ"

Игорь Осинькин Булатов Рашид Рахимов Крылья Советов Рубин
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