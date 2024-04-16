"Я считаю, что москвичей должен возглавить российский тренер. Они уже перепробовали множество иностранцев", - приводит слова Гаджиева Legalbet.
Напомним, в воскресенье, 14 апреля московский "Спартак" официально объявил об увольнении с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. Испанский специалист возглавлял "красно-белых" с лета 2022 года. По итогам прошлого сезона столичная команда завоевала под его руководством бронзовые медали чемпионата России.
Гаджи Гаджиев: "Спартак" должен возглавить российский тренер
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал, кого хотел бы видеть на посту главного тренера "Спартака".
Фото: Чемпионат.com