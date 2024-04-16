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Гаджи Гаджиев: "Спартак" должен возглавить российский тренер

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал, кого хотел бы видеть на посту главного тренера "Спартака".
Фото: Чемпионат.com
"Я считаю, что москвичей должен возглавить российский тренер. Они уже перепробовали множество иностранцев", - приводит слова Гаджиева Legalbet.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля московский "Спартак" официально объявил об увольнении с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. Испанский специалист возглавлял "красно-белых" с лета 2022 года. По итогам прошлого сезона столичная команда завоевала под его руководством бронзовые медали чемпионата России.

Гаджи Гаджиев Спартак Гильермо Абаскаль
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