"Пиняев и Салтыков сейчас являются не просто игроками, а очень стабильными футболистами команд РПЛ. Приятно, что Пиняев и Салтыков действительно прогрессировали и в чем-то продолжают прогрессировать. Они сейчас точно не на своем потолке. Та работа, которая была проведена с ними в "Крыльях Советов", подошла ребятам, раз их прогресс был достаточно заметен во время прибывания в клубе", - заявил Осинькин.
В текущем сезоне Никита Салтыков принял участие в 22-х матчах чемпионата России в составе "Крыльев Советов". На счету 19-летнего вингера 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. 19-летний вингер "Локомотива" Сергей Пиняев также оформил 8 результативных действий в РПЛ. На счету футболиста 3+5 по системе гол+пас в 22-х матчах в составе "Железнодорожников".
Сергей Пиняев выступал за "Крылья Советов" с лета 2021-го года, а 1-го января 2023-го стал игроком московского "Локомотива". Никита Салтыков станет одноклубником Пиняева летом 2024-го года. "Железнодорожники" оформили трансфер футболиста "Крыльев Советов в зимнее трансферное окно, однако оставили Салтыкова в Самаре на правах аренды до конца сезона.
Недавно стало известно, что Салтыков и Пиняев вошли в Топ-100 номинантов на премию Golden Boy, которая ежегодно вручается самым талантливым игрокам Мира. В разные годы награду получали: Лионель Месси ("Барселона" - 2005), Серхио Агуэро ("Атлетико" - 2007) и Килиан Мбаппе (ПСЖ - 2017).
Источник: "Sport 24"
Тренер "Крыльев Советов" Осинькин: Пиняев и Салтыков продолжают прогрессировать. Они сейчас точно не на своем потолке
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин оценил прогресс молодых российских футболистов Сергея Пиняева и Никиты Салтыкова.
Фото: "Чемпионат"