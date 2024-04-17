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Агент экс-защитника ЦСКА Щенникова: контакты с другими клубами есть. Всё может быть

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Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника Георгия Щенникова, рассказал о карьерных перспективах своего клиента.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Что касается других клубов, то какие-то контакты есть, но конкретных предложений за последнее время не было. У нас нет никаких дедлайнов. Все может быть: и завершение карьеры, и новая команда", - сказал Пушкин.

Воспитанник ЦСКА Георгий Щенников с октября прошлого года находится без клуба. 32-летний защитник выступал в составе "армейцев" с 2009-го по 2023-й год. Всего на счету Щенникова 390 матчей в составе ЦСКА, среди которых 260 - в чемпионате России и 44 - в Лиге Чемпионов.

Источник: "РБ Спорт"

Георгий Щенников ЦСКА
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