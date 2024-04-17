- Если Джикия выйдет на поле, то зарядит игроков "Спартака". Очень непросто взять и стать капитаном. Должно быть какое-то уважение со стороны партнёров. А он является капитаном уже много лет, и его уважает вся команда, - передаёт слова Деменко "Чемпионат".
30-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне утратил место в основном составе, сыграв с начала сезона в 10 матчах во всех турнирах без результативных действий. 14 апреля официальный телеграм-канал красно-белых объявил об увольнении 35-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля, который сделал ставку на пару центральных защитников в лице серба Срджана Бабича и парагвайца Алексиса Дуарте.
17 апреля "Спартак" сыграет на выезде против петербургского "Зенита" в рамках ответного матча 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России (первый матч 1:2).
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Деменко: если Джикия выйдет на поле, то зарядит игроков "Спартака". Его уважает вся команда
Экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Максим Деменко высказался о возможном выходе на поле в матче против сине-бело-голубых капитана и защитника красно-белых Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"