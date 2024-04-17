- "Спартак" ни в чём не изменился в плане игры по сравнению с матчем против "Динамо" - позиционной атаки нет, фланги не работают, Соболев - спиной, взаимодействие с Угальде спонтанно. "Сочи" поменяли манеру игры, стараются играть низом, но по моментам ни в чём не превзошли - опасности тоже не было, но мяч контролировали более уверенно. Точно нельзя было сказать, что играют команды, одна из которых претендует на тройку, а вторая - борется за выживание, - передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".
Матч 24 тура Российской премьер-лиги "Сочи" - "Спартак" прошёл 13 апреля и завершился победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный гол забил на 76 минуте игры крайний защитник "барсов" Яхья Аттият-Аллах. По итогам 24 тура "Спартак" с 35 очками в 23 матчах переместился на седьмое место турнирной таблицы, "Сочи" с 18 очками в 23 матчах остался на 16 позиции, сократив отставание от зоны стыковых матчей.
Матч против "Сочи" стал последним на посту главного тренера "Спартака" для испанца Гильермо Абаскаля, который возглавлял красно-белых с июня 2022 года.
Шалимов - о матче "Сочи" и "Спартака": нельзя было сказать, что одна из команд борется за тройку, а вторая за выживание
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал итоги матча 24 тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"