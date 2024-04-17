Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
0 - 2 0 2
Динамо2 тайм
Урал
1 - 1 1 1
РостовДоп. время
Зенит
19:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Манчестер Сити
22:00
Реал МадридНе начат
Бавария
22:00
АрсеналНе начат

Шалимов - о реакции "Факела" на судейство с "Ростовом": все претензии в общих чертах, а обвинения арбитру серьёзные

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал реакцию руководства "Факела" на судейство Артёма Любимова в матче 24 тура РПЛ с "Ростовом" (0:1).
Фото: ФК "Краснодар"
- По претензиям "Факела" к судье хотелось бы конкретики. В чём претензия? То, что свистели в одну сторону? Я с этим не согласен. Получается - всё в общих чертах, а обвинения, что арбитру не надо судить, серьёзные, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".

Матч 24 тура Российской премьер-лиги между воронежским "Факелом" и "Ростов" закончился победой гостей со счётом 1:0. По ходу игры футболисты хозяев поля нарушили правила 16 раз, игроки жёлто-синих - 8 раз. Главный рефери Артём Любимов предъявил "Факелу" 4 жёлтые карточки, "Ростову" - 2.

После игры руководство "Факела" раскритиковало в СМИ судейство Любимова и отправило жалобу на его работу в ЭСК РФС, однако в ней не оказалось ни одного эпизода, который могла бы рассмотреть Экспертно-судейская комиссия.

РФС Факел Ростов Артем Любимов Игорь Шалимов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится