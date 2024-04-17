- По претензиям "Факела" к судье хотелось бы конкретики. В чём претензия? То, что свистели в одну сторону? Я с этим не согласен. Получается - всё в общих чертах, а обвинения, что арбитру не надо судить, серьёзные, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
Матч 24 тура Российской премьер-лиги между воронежским "Факелом" и "Ростов" закончился победой гостей со счётом 1:0. По ходу игры футболисты хозяев поля нарушили правила 16 раз, игроки жёлто-синих - 8 раз. Главный рефери Артём Любимов предъявил "Факелу" 4 жёлтые карточки, "Ростову" - 2.
После игры руководство "Факела" раскритиковало в СМИ судейство Любимова и отправило жалобу на его работу в ЭСК РФС, однако в ней не оказалось ни одного эпизода, который могла бы рассмотреть Экспертно-судейская комиссия.
Шалимов - о реакции "Факела" на судейство с "Ростовом": все претензии в общих чертах, а обвинения арбитру серьёзные
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал реакцию руководства "Факела" на судейство Артёма Любимова в матче 24 тура РПЛ с "Ростовом" (0:1).
Фото: ФК "Краснодар"