"С "Локомотивом" ЦСКА продемонстрировал характер. Вчера волновался за "армейцев", так как думал, что по инерции после "Ахмата" "Балтика" может удивить. Очень достойно сыграл Тороп. Если "Зенит" выйдет в финал, будет серьезное противостояние. ЦСКА может пройти "Зенит" в Кубке России, это футбол. Армейцы показывают хорошую игру", - цитирует Чанова "РБ Спорт".
Напомним, что вчера, 16-го апреля, московский ЦСКА одержал победу над калининградской "Балтикой" в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:0 (3:0 - общ.). Забитыми мячами отличились: Чалов (пенальти) и Файзуллаев. Сегодня, 17-го апреля, петербургский "Зенит" проведет свой второй матч с московским "Спартаком", в первой встрече команда Сергея Семака одержала победу со счетом 2:1 благодаря дублю Педро. После 23-х сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "сине-бело-голубых" на десять очков.
Чанов: ЦСКА может пройти "Зенит" в Кубке России, в матче с "Локомотивом" они показали характер
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что "армейцы" могут пройти петербургский "Зенит" в Кубке России.
Фото: ПФК ЦСКА