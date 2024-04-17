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Энрикес: я бы хотел продолжить с "Балтикой". Это команда, которая меня хорошо приняла

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Нападающий калининградской "Балтики" Анхело Энрикес заявил, что хотел бы остаться в клубе.
Фото: ФК "Балтика"
"Конечно, я думаю о своем будущем, но сейчас не время для того, чтобы принимать какие-либо решения. Пусть закончится сезон, потом уже буду думать о том, каким образом продолжить свою карьеру. Я бы хотел продолжить с "Балтикой". Это команда, которая меня хорошо приняла", - цитирует Энрикеса Metaratings.

Энрикес перешел в калининградскую "Балтику" из польской "Медзь Легница" летом 2023 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне форвард провел за российский клуб 28 матчей и отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего чилийца в 500 тысяч евро. Контракт нападающего с "Балтикой" рассчитан до конца следующего сезона. После 23-х сыгранных туров команда Сергея Игнашевича занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю очками.

Энрикес Балтика
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