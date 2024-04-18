"Я уже даже забыл про Аленичева! Его проблемы, что он давно не тренирует. Вот Игнашевич брал команды из Первой лиги, спартаковцы тоже так делали. Начинать надо с низов и расти. Гонор у Аленичева! Хочет, чтобы его сразу в команду высшей лиги взяли что ли? Кому он к чёрту нужен! Так не бывает. Так что он не прав, что не берёт команды рангом ниже. Ну, не получилось в "Спартаке", попробуй в лиге ниже", - поделился Пономарев.
Дмитрий Аленичев возглавлял московский "Спартак" с июня 2015-го по июль 2016-го года, после чего уступил свое место у руля "красно-белых" итальянскому тренеру Массимо Каррере. До перехода в "Спартак" Дмитрий Аленичев работал в качестве главного тренера тульского "Арсенала" и юниорской сборной России до 18-ти лет.
Последним местом работы Дмитрия Аленичева в тренерской карьере остается красноярский "Енисей", в котором российский тренер проработал с июня 2017-го по июль 2019-го года.
Источник: "LegalBet"
Пономарев: гонор у Аленичева! Хочет, чтобы его сразу в РПЛ взяли? Ну, не получилось в "Спартаке", попробуй в лиге ниже
Фото: "Матч ТВ"