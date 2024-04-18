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Фильцов: "Краснодар" остался в чемпионской гонке. Ожидаю победу над "Факелом"

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Экс-голкипер "Краснодара" Александр Фильцов высказался о чемпионской гонке "горожан" с "Зенитом" за семь туров до конца РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Ожидаю победу "Краснодара". Прошлый тур был важен для них, но они, к сожалению, проиграли "Зениту". Теперь им надо не отпускать конкурента, чтобы быть в чемпионской гонке. Думаю, "Краснодар" в этой гонке остался. Впереди ещё семь туров. "Зениту" другие команды тоже дают бой. Безусловно, "Факел" способен создать проблемы, это боевитая и неуступчивая команда, которой тоже нужны очки. То, что команды из разных частей таблицы, не означает, что лидер обязательно победит", - заявил Фильцов.

После 23-х проведенных матчей "Краснодар" занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место с 43-мя очками в активе. Отставание "быков" от лидирующего "Зенита" составляет 4 очка. В 24-м туре РПЛ "Краснодар" уступил "Зениту" (1:2) в очном противостоянии на своем поле. Победным мячом в составе "сине-бело-голубых" отметился приобретенный у "Палмейраса" за 15 миллионов Артур.

В пятницу 19-го марта "Краснодар" дома сыграет с воронежским "Факелом". Игра будет открывать 25-й тур российской Премьер-лиги. Санкт-петербургский "Зенит" в этом же туре примет на своем поле "Оренбург" 21-го апреля.

Источник: "LegalBet"

Фильцов Краснодар Факел Зенит
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