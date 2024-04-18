"Он лидер по натуре и является лидером команды, несмотря на свой возраст. Что касается оценок за сезон, есть смысл оценивать по его окончании. Он поставил план забить 15 и идет к цели. Но в целом, пока все идет хорошо – и пополнение в семье ожидается, и забивает, и в сборной сыграл против Сербии", - заявил Сафонов.
В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 23-х матчах "Динамо" в РПЛ. На счету 21-летнего форварда 10 забитых мячей и 8 результативных передач, что позволяет ему одновременно оставаться и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом "бело-голубых" в сезоне.
В конце прошлого календарного года Тюкавин продлил свой контракт с "Динамо", воспитанником которого является, до лета 2028-го года. По данным СМИ, в контракте присутствует пункт об отступных для иностранных клубов.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: Тюкавин - лидер "Динамо". Он поставил цель забить 15 голов в РПЛ и идет к ней
Агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов оценил сезон своего клиента в московском клубе.
Фото: официальный сайт "Динамо"