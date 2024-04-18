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Вратарь "Ростова" Песьяков: отменил бы VAR, оставил бы только линию офсайда

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Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков рассказал, что бы изменил в современных футбольных правилах.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Отменил бы ВАР. Ну или из ВАР оставил бы только линию офсайда, остальное на усмотрение арбитра", - приводит слова Песьякова "СЭ".

В текущем сезоне "Ростов" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров. В активе подопечных Валерия Карпина 34 очка. В 25-м туре "южане" примут на своем поле московский "Спартак". Игра запланирована на 21-е апреля.

35-летний голкипер Сергей Песьяков принял участие в 21-м матче "Ростова" в РПЛ. В 6-ти из них вратарю удалось уйти с поля без пропущенного мяча.

Сергей Песьяков Ростов
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