"Отменил бы ВАР. Ну или из ВАР оставил бы только линию офсайда, остальное на усмотрение арбитра", - приводит слова Песьякова "СЭ".
В текущем сезоне "Ростов" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров. В активе подопечных Валерия Карпина 34 очка. В 25-м туре "южане" примут на своем поле московский "Спартак". Игра запланирована на 21-е апреля.
35-летний голкипер Сергей Песьяков принял участие в 21-м матче "Ростова" в РПЛ. В 6-ти из них вратарю удалось уйти с поля без пропущенного мяча.
Вратарь "Ростова" Песьяков: отменил бы VAR, оставил бы только линию офсайда
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков рассказал, что бы изменил в современных футбольных правилах.
Фото: официальный сайт РПЛ