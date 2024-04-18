– Я не так часто с ним виделся. По-моему, он был очень замкнутым, сосредотачивался на своей работе. Я особо с ним не разговаривал.
Отметим, что Пол Эшуорт работал в московском “Спартаке” с 2022 года. Поначалу он занимал должность спортивного директора, а затем перешел на пост технического директора. 11 апреля стало известно о том, что Эшуорт покинул стан красно-белых.
Напомним, 14 апреля московский “Спартак” объявил об увольнении Гильермо Абаскаль, который с 2022 года тренировал команду.
Источник: “Матч ТВ”
Защитник “Спартака” Чернов: Эшуорт был очень замкнутым
Защитник “Спартака” Никита Чернов высказался в адрес бывшего спортивного директора московского клуба Пола Эшуорта.
Фото: ФК "Спартак"